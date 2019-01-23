В России начали расти цены на импортный алкоголь

Повышение цен связано с увеличением НДС, ослаблением рубля и введением помарочного учёта алкогольной продукции.

С начала 2019 года импортёры начали поднимать цены на алкоголь. Об этом сообщает "Коммерсант". В отдельных случаях его стоимость увеличилась на 20%. Как отмечается, новые цены пока не готовы принять федеральные ретейлеры.

Входящая в пятёрку крупнейших импортёров тихих и игристых вин в России компания Simple с 14 января подняла цены на свой ассортимент продукции. Корректировку цен в компании объяснили рыночными изменениями, оказавшими "критическое влияние на бизнес".

Среди главных причин для поднятия цен в Simple назвали повышение НДС до 20% и введение помарочного учёта. В компании отметили и удорожание логистики как в Европе, так и в России на фоне роста цен на топливо.

Отмечается, что последний раз компания проводила повышение отпускных цен в конце лета 2018 года из-за ослабления курса национальной валюты.

— Сильнее всего мы меняли ценники на продукцию, производители которой под давлением растущего мирового спроса сами значительно поднимали цены — на 15–20%, а в отдельных случаях — до 40%, — рассказал президент Simple Максим Каширин.

Глава компании отметил, что на часть продукции цены были подняты на 6–8%, в некоторых случаях — на 20%.

— Мы уже согласовали новые прайс-листы в каналах HoReCa и традиционной рознице, но крупные федеральные ретейлеры пока изменённые цены отказываются принимать, переговоры с ними продолжаются, — сообщил Каширин.

Другие импортёры алкогольной продукции также сообщили об изменении отпускных цен. Так, Beluga подняла их на 3–7%, Roust — на 5–6%. В "Ладоге" с января цены на импортный алкоголь подняли на 2%.

Как отмечается, некоторые импортёры пока не повысили цены, однако скоро могут это сделать.

Ранее Лайф рассказывал о ситуации с импортным алкоголем в Турции: из-за повышения акцизного сбора в стране поднялись цены на алкоголь. Из-за этого в турецких бюджетных отелях будет меньше импортного алкоголя.