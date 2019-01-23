Нашли даже огнемёт. ФСБ показала арсенал, изъятый у подпольных оружейников

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Нашли даже огнемёт. ФСБ показала арсенал, изъятый у подпольных оружейников

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ФСБ опубликовала видео масштабной спецоперации по борьбе с незаконным оборотом оружия, которая проходила сразу в 32 регионах. На кадрах видно, как силовики нагрянули в квартиру, где находилась группировка подпольных оружейников, а также арсенал, изъятый во время рейдов.

В ходе спецоперации сотрудники ФСБ и Росгвардии накрыли девять нелегальных оружейных цехов, где из гражданского оружия делали боевое. Во время рейдов изъято почти 200 единиц огнестрельного оружия: автоматы, пистолеты, револьверы, пулемёты, винтовки и даже "тяжёлая артиллерия" (огнемёт и два ручных гранатомёта РПГ-26, осколочные гранаты, а также взрывчатые вещества и детонаторы).

Как писал Лайф, когда весь арсенал пройдёт экспертизу, будет решаться вопрос о возбуждении уголовных дел.

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