"Антистрессия" в вузах. В России проходит акция ко Дню студента

В рамках акции также проводятся онлайн-квесты, участникам которых предлагается найти "шпаргалки", и различные конкурсы для студентов.

В России 25 января будут отмечать День студента. Этому событию посвящена акция "Молодёжки ОНФ" под названием "Антистрессия". По словам организаторов проекта, суть заключается в том, чтобы студенты старших курсов помогли учащимся младших курсов, отдав им свои конспекты, книги, учебники, "шпаргалки".

Отмечается, что студенты младших курсов смогут получить интересующие их материалы в обмен на добрый, полезный поступок. Всем участникам акции — как "дарителям", так и "получателям" — достанутся в подарок "татьянки" — стильные открытки, разработанные "Молодёжкой ОНФ" специально ко Дню студенчества.

В рамках акции также проводятся онлайн-квесты, участникам которых предлагается найти "шпаргалки", и различные конкурсы для студентов. Публикации по теме акции студенческие объединения и учащиеся делают, добавляя хештег #АНТИстрессия. Вот некоторые из них: