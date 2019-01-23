Клеймил секс-рабынь. Сутенёр по прозвищу Король казино получил 18 лет

Осуждённый за секс-торговлю заставлял женщин заниматься проституцией "с помощью силы, обмана и принуждения".

В США федеральный суд Манхэттена приговорил сутенёра Лавелеуса Перселла, также известного как Король казино, силой заставлявшего женщин заниматься проституцией и клеймившего татуировкой "казино" на шее, к тюремному заключению. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.

— Сутенёр Лавелеус Перселл, также известный как Король казино и Майк Хилл, приговорён к 18 годам тюрьмы в федеральном суде Манхэттена, — говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что мужчина склонял женщин к проституции "с помощью силы, обмана и принуждения". С 2012 по 2017 год он занимался нелегальной секс-торговлей и эксплуатацией женщин по всей стране, в том числе в Нью-Йорке, Пенсильвании и Северной Каролине.

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