Ростуризм предупредил о вспышке на Филиппинах лихорадки денге

Туристам рекомендуют использовать индивидуальные средства защиты, в том числе одежду с длинными рукавами.

Ростуризм предупредил российских туристов, планирующих поездку на Филиппины, о вспышке лихорадки денге в стране. Как отмечается, власти страны предпринимают меры по локализации очага эпидемии.

— По информации МИД РФ со ссылкой на Минздрав Республики Филиппины, на юго-востоке острова Минданао в провинциях Северный Агусан, Северный Суригао (включая популярный у любителей сёрфинга остров Сиаргао) и Южный Суригао произошла вспышка заболеваемости лихорадкой денге, — сказано в сообщении.

Находящимся на территории Филиппин туристам рекомендуют использовать индивидуальные средства защиты — оконные противомоскитные сетки, пологи, одежду с длинными рукавами, обработанные инсектицидом материалы, репелленты.

По возвращении в Россию в случае повышения температуры граждан просят информировать врачей о факте пребывания в стране, где имеется угроза заражения лихорадкой.

Ростуризм обратился к туристическим операторам, реализующим путёвки на Филиппины, с просьбой информировать клиентов о неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и необходимости использования индивидуальных средств защиты.

Ранее Лайф сообщал, что на Филиппинах из-за ливней и оползней погибло 120 человек.