Роспотребнадзор заверил в безопасности реагентов для здоровья москвичей

Глава ведомства Анна Попова заявила, что специалисты готовы провести проверку, если есть подтверждения заболеваний.

В Москве не зафиксирован рост числа обострений хронических заболеваний, связанных с использованием реагентов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе встречи с депутатами "Единой России".

— По статистике заболеваемости в городе Москве... кто-то говорил, что возрастает количество обострений хронических заболеваний, статистика этого не показывает, этого на самом деле нет, — сказала Попова.

По её словам, на те реагенты, которые сейчас используются в городе, есть все документы, и их несколько раз проверяли. Она добавила, что если существуют факты, подтверждающие заболевания, то ведомство готово их проверить.