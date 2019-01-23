Зима наращивает мощь. Минувшая ночь в Москве стала самой морозной с начала года

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Зима наращивает мощь. Минувшая ночь в Москве стала самой морозной с начала года

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До рекордных показателей похолодало и в подмосковных Черустях — до минус 27,8 градуса.

В ночь на 23 января температура воздуха в Москве опустилась до минус 19,8 градуса, что стало самым низким показателем для начала 2019 года. Как сообщили в Гидрометцентре, рекорд зафиксирован и в Подмосковье.

— В Черустях сегодня ночью было –27,8. Холоднее было только 23 января 1892 года, когда температура в столице опустилась до –38, — приводит слова синоптиков ТАСС.

Жителям и гостям столицы не стоит расслабляться, ведь предстоящие ночи на 24 и 25 января также будут морозными. Согласно прогнозу, столбик термометра в столице может опуститься до минус 20 градусов и даже ниже.

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