С ожирением нельзя. 135 тысяч юношей не взяли в армию из-за проблем с питанием

В Роспотребнадзоре добавили, что очень плотно занимаются темой здорового питания среди населения России.

В России ежегодно порядка 135 тысяч призывников не попадают в армию, получая медотводы из-за заболеваний, связанных с нарушением питания. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

— Если мы будем предпринимать усилия, которые запланированы в рамках нацпроекта, — достигнем того динамического показателя, который указан (по снижению показателей ожирения к 2024 году), — заявила Попова на встрече с депутатами внутрифракционной группы "Единой России".

По её словам, Роспотребнадзор очень плотно занимается темой здорового питания.

Попова уточнила, что, по данным комиссии Минобороны, ежегодно порядка 135 тысяч призывников не попадают в армейские ряды по причине заболеваний, связанных с нарушением питания.

— Дети — тоже тренд, дети, страдающие сахарным диабетом, — наш сегодняшний день, — сказала глава Роспотребнадзора, отметив, что Россия не является лидером среди стран, где тенденция населения к заболеванию сахарным диабетом ярко выражена.

Ранее Лайф сообщал, что Минздрав назвал российские регионы с самыми тучными жителями.