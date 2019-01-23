С ожирением нельзя. 135 тысяч юношей не взяли в армию из-за проблем с питанием

В России ежегодно порядка 135 тысяч призывников не попадают в армию, получая медотводы из-за заболеваний, связанных с нарушением питания. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
— Если мы будем предпринимать усилия, которые запланированы в рамках нацпроекта, — достигнем того динамического показателя, который указан (по снижению показателей ожирения к 2024 году), — заявила Попова на встрече с депутатами внутрифракционной группы "Единой России".
По её словам, Роспотребнадзор очень плотно занимается темой здорового питания.
Попова уточнила, что, по данным комиссии Минобороны, ежегодно порядка 135 тысяч призывников не попадают в армейские ряды по причине заболеваний, связанных с нарушением питания.
— Дети — тоже тренд, дети, страдающие сахарным диабетом, — наш сегодняшний день, — сказала глава Роспотребнадзора, отметив, что Россия не является лидером среди стран, где тенденция населения к заболеванию сахарным диабетом ярко выражена.
Ранее Лайф сообщал, что Минздрав назвал российские регионы с самыми тучными жителями.
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