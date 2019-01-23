В Магнитогорске задержали банду онлайн-торговцев наркотиками

По предварительным оценкам, группировка успела заработать более 10 млн рублей на продажах.

В Магнитогорске сотрудники полиции задержали 27 человек, которые организовали сеть интернет-магазинов по продаже наркотиков. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в беседе с ТАСС.

— Задержаны 27 участников, в том числе предполагаемый руководитель структурных подразделений преступного сообщества, которые подозреваются в незаконном обороте наркотических средств, — сказала Волк.

По её словам, участники преступной организации связывались друг с другом при помощи различных мессенджеров. Во время обысков в жилье у подозреваемых и в местах закладок было обнаружено около 10 килограммов синтетических наркотиков. Помимо этого, правоохранители нашли приспособления для производства наркотиков, а также деньги и автомобили различных марок.

В настоящее время установлены обстоятельства 87 эпизодов незаконного сбыта наркотических средств.

— Предварительная сумма дохода от противоправной деятельности превысила 10 млн рублей, — сказала Волк.

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