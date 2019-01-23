Рябков: США не объяснили, как они пришли к выводу о дальности ракеты 9М729

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчёркивал, что ракета была испытана на разрешённую ДРСМД дальность.

США до сих пор не объяснили, как они пришли к выводу, что российская ракета 9М729 испытывалась на дальность, запрещённую ДРСМД. Об этом в ходе брифинга заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отметив, что Штаты и вовсе на протяжении долгого времени чётко отказывались говорить, на основании чего обвинили Россию в нарушениях и о какой конкретно ракете идёт речь.

— Ограничиваясь намёками и недомолвками, ссылаясь на некие загадочные разведданные, — сказал замминистра, добавив, что только около года назад США сообщили, что речь идёт о ракете 9М729.

Россия не раз заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по ДРСМД, при этом министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров отмечал, что именно к США у Москвы есть вопросы по соблюдению договора. Глава МИД РФ подчёркивал, что обвинения Вашингтона голословны, а ракета 9М729 была испытана на разрешённую договором дальность.