МИД РФ счёл неприемлемым требование США уничтожить ракеты 9м729

Именно этих уступок пыталась добиться от России американская сторона на переговорах в Женеве.

Требование уничтожить ракеты 9М729, которые вызывают у Вашингтона подозрения в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), является абсолютно неприемлемым для России. Об этом заявил замминистра иностранных дел нашей страны Сергей Рябков на брифинге для военных атташе в среду.

Он напомнил, что на недавних переговорах в Женеве делегация США потребовала от России уступок, предполагающих "проверяемое уничтожение всех ракет 9М729, их пусковых установок и вспомогательного оборудования".

— Разумеется, такой подход не имеет ничего общего с добросовестной попыткой выйти на устраивающие обе стороны развязки и абсолютно неприемлем для нас по своей сути и содержанию. Вашингтону об этом прекрасно известно, — подытожил дипломат.

Ранее сообщалось, что Вашингтон даёт Москве шесть месяцев на доказательство соблюдения договорённостей по ДРСМД. Однако Кремль неоднократно заявлял, что Россия никогда не нарушала положений договора. В частности, президент Владимир Путин отмечал, что США не предоставили никаких доказательств нарушения договора российской стороной и начали искать обоснования для своих заявлений.

Сегодня стало известно, что США уведомили Россию об окончательном решении выйти из ДРСМД.