Мосгорсуд признал законным заочный арест Браудера

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Мосгорсуд признал законным заочный арест Браудера

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Уильям Браудер. Фото: © РИА Новости/Алехандро Мартинез Велез

Мосгорсуд признал законным заочный арест основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера по делу о создании преступного сообщества. Таким образом, он подтвердил решение Тверского суда Москвы от 21 декабря.

— Постановление о заочном аресте Браудера оставить без изменения, апелляционную жалобу защитника — без удовлетворения, — огласила судья.

Как уже сообщал Лайф, финансист обвиняется в организации преступного сообщества. Ранее следствие возбудило в отношении него уголовное дело по соответствующей статье. Кроме того, Браудер может быть причастен к убийству бизнесмена Перепеличного.

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