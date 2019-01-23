Мосгорсуд признал законным заочный арест Браудера

Мосгорсуд признал законным заочный арест основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера по делу о создании преступного сообщества. Таким образом, он подтвердил решение Тверского суда Москвы от 21 декабря.
— Постановление о заочном аресте Браудера оставить без изменения, апелляционную жалобу защитника — без удовлетворения, — огласила судья.
Как уже сообщал Лайф, финансист обвиняется в организации преступного сообщества. Ранее следствие возбудило в отношении него уголовное дело по соответствующей статье. Кроме того, Браудер может быть причастен к убийству бизнесмена Перепеличного.
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