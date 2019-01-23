Рябков заявил, что США выходом из ДРСМД освобождают себе руки

В Штатах наращивают мощности для производства ракет, запрещённых условиями этого договора.

Соединённые Штаты, выходя из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, освобождают себе руки для того, чтобы противодействовать соперникам. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

— Не секрет, что в течение уже продолжительного времени в США проводятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по различным ракетным системам, создание которых противоречило бы духу и букве ДРСМД, — приводит РИА "Новости" слова Рябкова.

По его словам, речь идёт о баллистических ракетах, которые запрещены этим договором. Военно-промышленный комплекс США долгое время занят развитием мощностей для их производства.

Россия же и после 2 февраля — даты приостановки США участия в ДРСМД — будет считать его положения обязательными для выполнения обеими сторонами.

— На период так называемой приостановки договор продолжит своё действие, оставаясь обязательным для сторон, — сказал Рябков.

Напомним, ранее США дали России полгода на доказательство соблюдения ДРСМД.