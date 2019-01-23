Запрещённые дроны и ракеты. Рябков рассказал о нарушениях ДРСМД со стороны США

По словам дипломата, у Москвы есть основания полагать, что Пентагон отрабатывает потенциал баллистических ракет наземного базирования средней и меньшей дальности.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США тестируют запрещённые Договором о РСМД системы под видом противоракетных испытаний. Об этом дипломат рассказал в ходе показа ракеты 9М729 для военных атташе и СМИ.

По словам Рябкова, 15 лет назад Вашингтон в одностороннем порядке свернул работу специальной контрольной комиссии по ДРСМД. Она была создана из-за подозрений Москвы об использовании Пентагоном так называемых ракет-мишеней — аналогов наземных баллистических ракет средней и меньшей дальности — и испытании ударных беспилотников, противоречащих договору.

— Мы имели и по-прежнему имеем все основания полагать, что под видом противоракетных испытаний либо одновременно с ними происходит отработка США технологического потенциала баллистических ракет наземного базирования средней и меньшей, то есть запрещённой по ДРСМД, дальности, — подчеркнул замглавы МИД РФ.

По словам дипломата, военно-промышленный комплекс США на протяжении длительного времени активно занят развитием мощностей для производства запрещённых Договором о РСМД ракет.

Ранее Рябков сообщил, что Соединённые Штаты уведомили Россию об окончательном решении выйти из соглашения.