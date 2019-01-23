До 14 станций метро планируется построить в Москве в 2019 году

Подвижной состав метрополитена пополнят 552 вагона "Москва", в которых предусмотрен сквозной проход через весь состав.

От 10 до 14 новых станций метро и одно депо планируется построить в Москве в 2019 году. Об этом рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов в ходе заседания президиума правительства Москвы, сообщается на сайте столичного правительства.

Подвижной состав метрополитена пополнят 552 вагона "Москва". Отмечается, что в поездах нового поколения предусмотрен сквозной проход через весь состав.

Среди преимуществ новых вагонов более широкие дверные проёмы, специальные места для инвалидных колясок в головных вагонах, USB-порты и сенсорные мониторы на стенах. Кроме того, новые составы вместительнее на 15%.