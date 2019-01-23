Выше всех. Стало известно, как выглядела бы "башня Трампа" в Москве

Читайте также

Выше всех. Стало известно, как выглядела бы "башня Трампа" в Москве

2
Как сообщается, небоскрёб недалеко от берега Москвы-реки планировалось сделать самым высоким зданием в Европе.

Портал BuzzFeed со ссылкой на документы по строительству Trump Tower в Москве опубликовал визуализацию того, как мог бы выглядеть небоскрёб.

Как утверждается, башня могла расположиться в Москве-Сити. Портал пишет, что миллиардер Дональд Трамп 30 лет пытался расширить свою империю недвижимости до Москвы. Об этом он даже писал в своей книге "Искусство заключать сделки" в 1987 году. Удобного случая всё не находилось — пока магнат не посетил Россию, чтобы провести конкурс "Мисс Вселенная".

— Башня Трампа в Москве — следующая, — написал в ноябре 2013 года в "Твиттере" миллиардер.

Спустя два года — в 2015 году — появился проект небоскрёба высотой в 100 этажей. Здание задумывалось как самое высокое в Европе. Портал опубликовал визуализацию Trump Tower.

Ранее адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что переговоры о строительстве небоскрёба миллиардера в Москве могли продолжаться до осени 2016 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ни у кого не было общения по строительству Trump Tower в Москве.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×