Выше всех. Стало известно, как выглядела бы "башня Трампа" в Москве

Как сообщается, небоскрёб недалеко от берега Москвы-реки планировалось сделать самым высоким зданием в Европе.

Портал BuzzFeed со ссылкой на документы по строительству Trump Tower в Москве опубликовал визуализацию того, как мог бы выглядеть небоскрёб.

Как утверждается, башня могла расположиться в Москве-Сити. Портал пишет, что миллиардер Дональд Трамп 30 лет пытался расширить свою империю недвижимости до Москвы. Об этом он даже писал в своей книге "Искусство заключать сделки" в 1987 году. Удобного случая всё не находилось — пока магнат не посетил Россию, чтобы провести конкурс "Мисс Вселенная".

— Башня Трампа в Москве — следующая, — написал в ноябре 2013 года в "Твиттере" миллиардер.

@AgalarovAras I had a great weekend with you and your family. You have done a FANTASTIC job. TRUMP TOWER-MOSCOW is next. EMIN was WOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 11, 2013

Спустя два года — в 2015 году — появился проект небоскрёба высотой в 100 этажей. Здание задумывалось как самое высокое в Европе. Портал опубликовал визуализацию Trump Tower.

Rudy Giuliani: "There were no drafts.”



“Hundreds of pages of business documents, emails, text messages, and architectural plans, obtained by BuzzFeed News tell a very different story. Trump Tower Moscow was a richly imagined vision of upscale splendor."https://t.co/dS622UgLBp pic.twitter.com/bljiHsAWB6 — Tom Namako (@TomNamako) 22 января 2019 г.

Ранее адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что переговоры о строительстве небоскрёба миллиардера в Москве могли продолжаться до осени 2016 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ни у кого не было общения по строительству Trump Tower в Москве.