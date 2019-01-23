Путин сегодня посетит МГУ и пообщается со студентами

Президент РФ Владимир Путин сегодня будет заниматься вопросами развития Московского государственного университета. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— В первой половине дня Владимир Путин будет заниматься вопросами развития флагмана отечественной науки, исследовательской, университетской — это МГУ, — сказал Песков.
Глава государства проведёт заседание попечительского совета МГУ, где будет поднят вопрос об итогах деятельности и будущем университета.
А перед этим Владимир Путин посетит старое здание МГУ на Моховой, пообщается со студентами в преддверии Татьяниного дня.
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