Путин сегодня посетит МГУ и пообщается со студентами

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Путин сегодня посетит МГУ и пообщается со студентами

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Фото: ©РИА Новости/Валерий Шустов

Глава государства проведёт заседание попечительского совета, где будет поднят вопрос об итогах деятельности и будущем университета.

Президент РФ Владимир Путин сегодня будет заниматься вопросами развития Московского государственного университета. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— В первой половине дня Владимир Путин будет заниматься вопросами развития флагмана отечественной науки, исследовательской, университетской — это МГУ, — сказал Песков.

Глава государства проведёт заседание попечительского совета МГУ, где будет поднят вопрос об итогах деятельности и будущем университета.

А перед этим Владимир Путин посетит старое здание МГУ на Моховой, пообщается со студентами в преддверии Татьяниного дня.

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