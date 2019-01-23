Песков подтвердил возможность визита Путина в Киргизию

График российско-киргизских отношений традиционно насыщенный, однако о датах визита президента РФ Владимира Путина в Бишкек пока рано. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
— Пока рано говорить. Никаких визитов не буду анонсировать. Согласование ведётся по дипломатическим каналам. Но действительно на повестке дня госвизит в Бишкек стоит, — сообщил представитель Кремля журналистам.
Песков добавил, что говорить о конкретных датах возможной поездки российского лидера в Киргизию пока рано.
Ранее в администрации президента Киргизии сообщили, что Владимир Путин может посетить Бишкек по приглашению Сооронбая Жээнбекова в конце марта 2019 года. Ожидается, что лидеры подпишут 15 документов о двухстороннем сотрудничестве в различных сферах.
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