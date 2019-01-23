В Кремле оценили возможность встречи Путина и Пашиняна в Москве

График на пятницу у президента РФ весьма плотный, поэтому предвидятся ли какие-либо изменения — на данный момент неизвестно.

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна пока не планируется. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, пройдут ли переговоры Путина и Пашиняна в рамках визита армянского премьера в Москву 25–26 января.

— Насколько я знаю, не планируются, — сказал Песков. — Они часто общаются по телефону, и они очень часто встречаются.

Официальный представитель Кремля добавил, что график на пятницу у главы государства весьма плотный, поэтому предвидятся ли какие-либо изменения — на данный момент неизвестно.

— Пока такие контакты не согласовывались, — заключил Песков.

Как писал Лайф, ранее Путин и Пашинян встретились в Кремле 27 декабря прошлого года.