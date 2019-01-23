Роскомнадзор снял блокировку со 130 тысяч IP-адресов Microsoft

Они были заблокированы в России весной прошлого года на фоне борьбы ведомства с мессенджером Telegram.

Роскомнадзор разблокировал новую партию IP-адресов. На этот раз из блокировки их исключено 130 тысяч. Всё это — подсети Microsoft.

— Роскомнадзор снял ограничение с IP-подсети Microsoft — более 130 тыс. сетевых адресов, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В блокировку ресурсы американской корпорации попали в России в прошлом году, когда Роскомнадзор начал работу по запрету деятельности мессенджера "Телеграм".

Напомним, что накануне Роскомнадзор также объявил о разблокировке 2,7 млн IP-адресов Amazon, которые ранее использовались для функционирования "Телеграма".