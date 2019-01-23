Песков призвал дождаться позиции кабмина по энерготарифам

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Песков призвал дождаться позиции кабмина по энерготарифам

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Фото: © РИА Новости/ Игорь Зарембо

Все предложения будут обсуждаться с учётом реальных доходов населения и растущей фискальной нагрузкой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал дискуссию вокруг дифференциации энерготарифов для населения в зависимости от потребления. Он заявил, что сейчас ведётся экспертное обсуждение этого вопроса, а со стороны Кремля озвучить пока нечего: там сперва хотят услышать позицию правительства страны.

— Здесь сначала нужно всё-таки дождаться формирования консолидированной позиции кабинета министров. Пока со стороны Кремля нечего сказать по этой теме, — заявил Песков.

Возможность введения социальной нормы на потребление электроэнергии обсудят сегодня на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака. В кабмине уже заявили, что все предложения будут обсуждаться "с учетом общей ситуации с реальными доходами населения и растущей фискальной нагрузкой" (цитата по ТАСС).

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