Песков призвал дождаться позиции кабмина по энерготарифам

Все предложения будут обсуждаться с учётом реальных доходов населения и растущей фискальной нагрузкой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал дискуссию вокруг дифференциации энерготарифов для населения в зависимости от потребления. Он заявил, что сейчас ведётся экспертное обсуждение этого вопроса, а со стороны Кремля озвучить пока нечего: там сперва хотят услышать позицию правительства страны.

— Здесь сначала нужно всё-таки дождаться формирования консолидированной позиции кабинета министров. Пока со стороны Кремля нечего сказать по этой теме, — заявил Песков.

Возможность введения социальной нормы на потребление электроэнергии обсудят сегодня на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака. В кабмине уже заявили, что все предложения будут обсуждаться "с учетом общей ситуации с реальными доходами населения и растущей фискальной нагрузкой" (цитата по ТАСС).