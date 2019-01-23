Детский омбудсмен Кузбасса рассказал о голодных обмороках у школьников

По словам Кислицына, такие случаи "не единичные — сначала был один ребёнок, теперь покатился целый ком".

Уполномоченный по правам ребёнка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын выразил обеспокоенность из-за учащения голодных обмороков у учеников местных школ.

— Одни дети у нас идут на обед в школах, а другие сидят в классах и не обедают. Участились случаи падения детей в голодные обмороки, что заставляет тревожиться. (У родителей) нет денег, чтобы покормить ребёнка с утра, а тем более дать ему на обед те самые 50 рублей, — сказал омбудсмен в ходе своего доклада на сессии облсовета.

По словам Кислицына, такие случаи в школах "не единичные — сначала был один ребёнок, теперь покатился целый ком". Омбудсмен пояснил, что в голодные обмороки падают ученики сельских школ и ребята, которых привозят на учёбу из посёлков в города.

Уполномоченный по правам ребёнка обратился к коммерческим предприятиям с просьбой оплачивать расходы детей. По его словам, "шефство" уже взято над одной из кузбасских школ. Помощь оказывается 11 ученикам.