На ГУМ-катке пройдёт акция "Спортивная студенческая ночь"

В рамках ледового шоу, которое представит Илья Авербух, на лёд выйдут знаменитые российские фигуристы Алексей Тихонов и Мария Петрова. Перед зрителями также выступит певец Алексей Воробьев.

В Москве на ГУМ-катке на Красной площади 25 января состоится акция "Спортивная студенческая ночь", приуроченная к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на организаторов, открывать мероприятие будут вице-премьер РФ Ольга Голодец, глава Минспорта Павел Колобков, а также вице-президент ГМК "Норильский никель" Владислав Гасумянов. Они по традиции примут участие в катании на коньках вместе со студентами.

Вести мероприятие будет фигурист и посол зимней Универсиады-2019 Илья Авербух, который также представит своё новое ледовое шоу. В этот день на лёд выйдут знаменитые российские фигуристы Алексей Тихонов и Мария Петрова. Кроме того, перед зрителями выступит певец Алексей Воробьев.