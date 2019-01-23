Азаров заявил, что Украина превратилась в сырьевой придаток

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров назвал "реальную цену", которую стране пришлось заплатить за Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.
Азаров написал, что предметами экспорта стали примитивное сырьё и сельскохозяйственная продукция — недрагоценные металлы и продукты растительного происхождения.
— Украина реально превратилась в сырьевой придаток развитых стран. Эти страны развиваются, а Украина деградирует, — констатировал политик.
Ранее Азаров возмущался партийным корпоративом Порошенко, который устроили во время военного положения.
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