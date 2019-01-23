Азаров заявил, что Украина превратилась в сырьевой придаток

Читайте также

Азаров заявил, что Украина превратилась в сырьевой придаток

685

Фото:©РИА Новости/Сергей Гунеев

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров назвал "реальную цену", которую стране пришлось заплатить за Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.

Азаров написал, что предметами экспорта стали примитивное сырьё и сельскохозяйственная продукция — недрагоценные металлы и продукты растительного происхождения.

— Украина реально превратилась в сырьевой придаток развитых стран. Эти страны развиваются, а Украина деградирует, — констатировал политик.

Ранее Азаров возмущался партийным корпоративом Порошенко, который устроили во время военного положения.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×