Угроза взрыва сохраняется на горящих в Чёрном море танкерах

Отмечается, что буксир "Спасатель Демидов" периодически поливает суда для охлаждения.

На пылающих в Чёрном море танкерах Candy и Maestro, которые уже вторые сутки не удаётся потушить, сохраняется угроза взрыва. Об этом сообщил журналистам представитель Росморречфлота.

Периодически к аварийным газовозам подходит морской буксир "Спасатель Демидов", который поливает их для охлаждения и предотвращения взрыва. По его словам, утром спасатели возобновили поисковую операцию на месте ЧП. В ней принимают участие около десяти судов.

Ранее сообщалось, что причиной трагедии на танкерах в Чёрном море могли стать санкции США. Суда были вынуждены перекачивать топливо в открытом море из-за запрета использовать порт Темрюк. В результате на одном из кораблей прогремел взрыв и вспыхнул пожар. Огонь перекинулся на второе судно. На танкерах было 32 человека — граждане Турции и Индии, из которых 12 были спасены, 14 погибли, остальные числятся пропавшими без вести.