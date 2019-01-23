В России выросли цены на автомобили Smart

По итогам 2018 года на российском рынке было реализовано 689 машин данной марки.

В январе модели Smart — семейство ForTwo и хетчбэк ForFour — подорожали в России на 20–30 тысяч рублей во всех своих комплектациях. Это следует из результатов мониторинга цен, который провели специалисты агентства "Автостат" совместно с экспертами сайта "Ценаавто".

На данный момент купе Smart ForTwo, представленное на российском рынке в двух комплектациях — Pure и Turbo, продаётся по цене 910 тысяч и 1 миллион 340 тысяч рублей соответственно. Хетчбэк Smart ForFour в двух комплектациях — Pure и Turbo — доступен по цене 910 тысяч и 1 миллион 360 тысяч руб. соответственно.

— Отметим также, что по итогам 2018 года в России было реализовано 689 автомобилей марки Smart. Это на 26% ниже результата 2017 года, — говорится в сообщении.

Все версии Smart оснащаются бензиновым двигателем объёмом 0,9 или 1 литр и мощностью 71 или 90 лошадиных сил. Помимо того, они имеют задний привод.

Как ранее писал Лайф, в России выросли цены на автомобили 26 марок.