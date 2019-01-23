МИД ожидает усиления санкций против России из-за "строптивости"

МИД РФ ожидает, что санкции Запада против России будут только усиливаться, поскольку она неудобный партнёр. Об этом сказал замглавы внешнеполитического ведомства Александр Панкин.

— Эскалация, безусловно, будет, потому что мы неудобный партнёр и мы строптивы в их глазах и не подаём никаких надежд на то, что будем восприимчивы к их рецепту, — приводит РИА "Новости" его слова на площадке клуба "Валдай".

Ранее в МИД РФ назвали неправомерными санкции США по делу Скрипалей. Там отметили, что такие меры не выдерживают критики.

Напомним, что ранее также Брюссель впервые воспользовался новым механизмом для введения санкций в связи с якобы имевшим место применением химоружия. Под ограничения попали россияне, а также сирийцы.