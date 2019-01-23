Только суточные — $400. Космонавт рассказал о командировочных на МКС

Артемьев планирует на заработанные деньги решить жилищный вопрос. По его словам, сейчас космонавты не получают машины, квартиры или дачи просто за факт полёта в космос.

Российский космонавт Олег Артемьев рассказал о командировочных, которые получают члены экипажа МКС, сообщает РИА "Новости".

Сам Артемьев бывал на Международной космической станции дважды, из второго полёта космонавт вернулся 4 октября 2018 года.

— У нас 400 долларов суточные, но они только во время полёта, — рассказал Артемьев в подкасте "Как вы это делаете?!". Он пояснил, что среди коллег, с которыми близко общается, нет тех, кто пришёл в профессию ради денег.

Космонавт отметил, что суточные американских астронавтов составляют лишь пять долларов в сутки, однако их "земная" зарплата выше.

Артемьев рассказал, что заработанные деньги планирует потратить на приобретение жилья.

— У нас не как при советской власти, когда ты слетал — тебе дают машину, квартиру, дачу, ещё что-то. Надо самому всё покупать, копить, с первого полёта, конечно, не получилось, но вот сейчас ищу как раз, — поделился космонавт.

Артемьев добавил, что самая хорошая квартира — та, что нравится супруге.

Ранее Лайф сообщал, что Олег Артемьев рассказал о подробностях опроса следователями его и космонавта Сергея Прокопьева по делу о повреждении "Союза МС-09".