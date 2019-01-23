Власти Таганрога пообещали помочь многодетной матери с пособием в 47,5 рубля

Власти Таганрога окажут помощь многодетной матери, которая пожаловалась в соцсетях на выплату социального пособия в 47,5 рубля. По словам мэра города Андрея Лисицкого, Татьяне Хижняк вернут затраты на лечение двух сыновей — 10−15 тысяч рублей.

— Завтра детей госпитализируют, чтобы они были под присмотром, они не тяжёлые, не инвалиды, но понаблюдать нужно, — цитирует градоначальника ТАСС.

Ранее Лайф писал, что в Таганроге многодетная мать-одиночка обратилась за помощью в горадминистрацию. Женщине отказывать не стали и выделили 47,5 рубля, которые ей якобы причитаются согласно требованиям областного закона об адресной соцпомощи.