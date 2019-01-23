В школе в Оренбургской области отравились 23 ребёнка

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В школе в Оренбургской области отравились 23 ребёнка

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Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Восьмерых учащихся госпитализировали, остальным оказывают помощь в амбулаторных условиях.

В Оренбургской области в средней общеобразовательной школе № 2 Ясненского городского округа 23 ребёнка обратились к врачам с признаками пищевого отравления. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

— Среди учащихся муниципального образовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 2 муниципального образования Ясненский городской округ зарегистрировано 23 случая пищевого отравления, — говорится в сообщении.

Как отмечается, восьмерых пострадавших доставили в инфекционное отделение городской больницы. 15 детей получают помощь в амбулаторных условиях.

В ведомстве отметили, что работа общепита в учебном заведении приостановлена.

Как ранее писал Лайф, под Ростовом закрыли школу и детский сад из-за отравления около 40 человек.

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