В "Газпроме" рассказали, сколько россияне задолжали за газ

Самая большая задолженность — в Чечне, затем следуют Дагестан и Кабардино-Балкарская Республика.

Потребители природного газа на 1 декабря прошлого года были должны "Газпром межрегионгазу" 137,7 миллиарда рублей. Об этом сообщили в самой компании. Только примерно четверть этой суммы — 37,9 миллиарда рублей — задолженность населения.

Регионами с самым большим долгом граждан оказались Чечня (13,291 млрд), Дагестан (9,033 млрд), Кабардино-Балкарская Республика (2,732 млрд).

По поводу Чечни в компании отдельно отметили, что многие объекты системы газораспределения там в неудовлетворительном состоянии. Их нужно чинить или вовсе заменить.

— В настоящее время "Газпром" совместно с Чеченской Республикой рассматривают возможные варианты проведения данных работ и механизмы обеспечения их финансирования, — отметили в "Газпром межрегионгазе".

Ранее сообщалось, что районный суд Грозного обязал отделение "Газпрома" списать долги жителей Чечни за газ на сумму девять миллиардов рублей. Однако затем Генпрокуратура РФ сочла необоснованным иск местной прокуратуры, который и стал поводом для такого решения.