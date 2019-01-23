Джабаров об окончательном решении США выйти из ДРСМД: Ничего смертельного

Сенатор поясняет, что в связи с этим решением Вашингтона Москва будет действовать в новых реалиях.

Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал сообщение МИД РФ о том, что США уведомили Россию об окончательном решении выйти из Договора о РСМД. Он добавил, что для Москвы в этом "смертельного ничего нет".

— Это было понятно, наш президент уже давно дал комментарий, когда он сказал, что в бюджете США уже заложены деньги на создание ракет этого класса. Этот вопрос был решённый, просто были выступления такие показательные американцев с попыткой свалить всё на Россию, — сказал Джабаров Лайфу.

Он отметил, что Москва не поддалась на провокации Вашингтона, после чего американцы решили уведомить Россию о выходе из ДРСМД по дипломатическим каналам.

— Ничего смертельного для нас не произойдёт, мы готовы к любому развитию событий, и американцы это знают. Так что будем исходить из новых реалий, — подытожил первый зампредседателя Комитета Совфеда по международным делам.

Как сегодня сообщал Лайф, Вашингтон уведомил Москву, что решение Штатов выйти из Договора о РСМД окончательное.