Глава Минстроя заявил, что ипотека едва ли подешевеет в ближайшее время

Якушев напомнил, что в России примерно каждая вторая квартира приобретается в ипотеку.

Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев заявил об исчерпании потенциала снижения ставок по ипотеке в краткосрочной перспективе, сообщает ТАСС.

— С учётом волатильности на финансовых рынках потенциал снижения ставок в краткосрочной перспективе исчерпан, — заявил Якушев в рамках правительственного часа в Госдуме.

Министр напомнил, что ипотечное кредитование является основным стимулом спроса на рынке жилья. В России в ипотеку приобретается примерно каждая вторая квартира, а снижение ставок за последние два года стало самым масштабным за всю историю.

Ранее Лайф сообщал, что ставки по ипотечным кредитам повысили ВТБ и Сбербанк. Глава Сбербанка Герман Греф не исключил снижения ставок по кредитам, в том числе и по ипотеке, к концу 2019 года.