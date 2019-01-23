Банки нашли способ освобождения россиян из "зарплатного рабства"

Сейчас проект находится в начальной стадии, после завершения которой его представят ЦБ.

"Альфа-банк", "Тинькофф банк" и "Совкомбанк" работают над проектом реестра, который позволит россиянам получать зарплату в любом банке. Об этом сообщает газета "Ведомости".

— Разработка зарплатного реестра пока находится в начальной стадии, детали банки, выступившие с этой инициативой, будут обсуждать с ЦБ в ближайшее время, — сказал собеседник издания в "Тинькофф банке".

По его словам, единый реестр освободит россиян от так называемого зарплатного рабства — каждый сможет получать оплату труда в желаемом банке. При этом сотруднику не придётся оформлять перевод заработной платы на другой счёт у своего работодателя.

Ещё одним положительным следствием создания единого реестра станет возможность для банков и ЦБ оценивать доходы граждан, в том числе при расчётах долговой нагрузки. При этом отмечается, что нововведение никак не отразится на работодателях.

Напомним, закон об отмене "зарплатного рабства" был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в ноябре 2014 года. Согласно документу, сотрудник сам вправе выбрать банк, в который должна быть переведена его зарплата.