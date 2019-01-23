Космонавт рассказал об эмоциональных перегрузках и ссорах на МКС

Олег Артемьев отметил, что в замкнутом пространстве люди начинают раздражать друг друга, но на орбите конфликты происходят очень редко.

Между членами экипажа Международной космической станции могут происходить конфликты, но такие случаи происходят редко. Об этом рассказал космонавт Олег Артемьев в беседе с РИА "Новости".

— Если вы поедете, например, во Владивосток, семь суток в одном купе с человеком, которого вы первый раз видите, то на четвёртый-пятый день вас уже будут раздражать не то что какие-то его привычки, а как человек себя ведёт, как он причёсывается, как он смотрит в зеркало, — сказал Артемьев.

Космонавт рассказал, что конфликты происходят редко и в его последний полёт таких случаев тоже не было. Наоборот, для него экспедиция прошла "как праздник". Он добавил, что на МКС есть места, где можно спрятаться и побыть наедине с собой. Более того, космонавт, который работает в каком-то одном модуле, может и вовсе не пересечься со своими соседями за весь день.

Ранее Олег Артемьев рассказал о командировочных на МКС, размер которых — 400 долларов в сутки.