Космонавт рассказал об эмоциональных перегрузках и ссорах на МКС

Между членами экипажа Международной космической станции могут происходить конфликты, но такие случаи происходят редко. Об этом рассказал космонавт Олег Артемьев в беседе с РИА "Новости".
— Если вы поедете, например, во Владивосток, семь суток в одном купе с человеком, которого вы первый раз видите, то на четвёртый-пятый день вас уже будут раздражать не то что какие-то его привычки, а как человек себя ведёт, как он причёсывается, как он смотрит в зеркало, — сказал Артемьев.
Космонавт рассказал, что конфликты происходят редко и в его последний полёт таких случаев тоже не было. Наоборот, для него экспедиция прошла "как праздник". Он добавил, что на МКС есть места, где можно спрятаться и побыть наедине с собой. Более того, космонавт, который работает в каком-то одном модуле, может и вовсе не пересечься со своими соседями за весь день.
Ранее Олег Артемьев рассказал о командировочных на МКС, размер которых — 400 долларов в сутки.
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