"Хватит болтать". Медведев раскритиковал "Роскосмос" за прожектёрство

Премьер заявил о необходимости установить жёсткий контроль за соблюдением сроков и стандартов качества.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев раскритиковал "Роскосмос", призвав госкорпорацию заканчивать с бросающимся в глаза прожектёрством. Об этом он заявил в ходе совещания о финансово-экономическом состоянии "Роскосмоса".

— Хватит болтать! Куда мы полетим в 2030 году?! Надо работать, меньше говорить и больше делать, — сказал Медведев.

Кроме того, премьер заявил о наличии проблем с эффективностью использования выделяемых инвестиций. Так, в прошлом году корпорация не использовала порядка 16% бюджетных инвестиций. Несмотря на то что частично это было обусловлено объективными причинами, тем не менее речь идёт о недозагруженных предприятиях и невыполненных научных работах, сказал Медведев.

— Как результат, одна из конкурентных сфер развивается медленнее, чем нам нужно, ну и существуют финансовые трудности для различных подведомственных структур, — сказал премьер.

Глава кабмина указал на недостаточно высокие темпы строительства космодрома Восточный, а также заявил о необходимости установить жёсткий контроль за соблюдением сроков и стандартов качества.