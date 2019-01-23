Спецназ под аплодисменты ворвался в лжереабилитационный центр для наркоманов

За полгода подсудимые похитили восемь человек, которых удерживали в доме ради получения денег с их родственников.

В Нижегородской области следователи разоблачили организованную группу, которая занималась похищением людей. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного управления СК РФ.

В апреле 2015 года местный житель создал преступную структуру из лиц, как завершивших курсы социальной реабилитации, направленные на избавление от наркотической зависимости, так и находящихся в процессе реабилитации. Сам мужчина ранее проходил аналогичный курс. В противоправную деятельность он привлёк пять человек, один из которых стал руководителем группы.

Аплодисментами встретили бойцов спецназа обитатели псевдо-реабилитационного центра в Нижегородской области.



Под видом лечения от алкогольной и наркотической зависимости в Нижегородской области людей против их воли удерживали в арендованном доме

https://t.co/1wozduMG6j pic.twitter.com/DLndrGcUuX — Следственный комитет (@sledcom_rf) 23 января 2019 г.

Для придания видимости законности действиям было создано ООО, которому была разрешена социальная адаптация людей, а также арендован жилой дом.

В период с декабря 2016 года по июль 2017 года подсудимые похитили восемь граждан в возрасте от 23 до 46 лет и незаконно удерживали их в доме. От родственников потерпевших группа получила более 300 тысяч рублей — выплаты были ежемесячными. Родственники были введены в заблуждение относительно законности и результативности действий, совершаемых в отношении незаконно удерживаемых в доме людей.

Как отмечается, организатор преступной структуры скрылся, он объявлен в розыск. Один из обвиняемых заключил досудебное соглашение и полностью признал свою вину. Ещё двое признали вину частично, остальные её не признали.

Суд приговорил руководителя организованной группы Александра Сироткина к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Участники организованной группы Александр Колбасин и Сергей Чернов приговорены к семи и шести годам лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Участник преступной структуры Павел Горбушин признан виновным, ему назначено наказание в виде четырёх лет в колонии-поселении.

Отмечается, что приговор суда не вступил в законную силу.