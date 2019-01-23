Анкара уведомила Киев о визите турецких консулов в Крым

Посол Украины в Турции отметил, что дипломаты прибыли в регион с целью оказания первоочередной консульской помощи после ЧП с двумя судами в Чёрном море.

Турция официально уведомила Украину о визите турецких консулов в Крым, сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в своём твиттер-аккаунте.

Он отметил, что дипломаты прибыли в регион для оказания первоочередной консульской помощи в связи с гибелью граждан Турции в результате ЧП с двумя судами 21 января.

Напомним, в районе Керченского пролива произошёл пожар на танкерах "Маэстро" и "Канди", следовавших под флагом Танзании. Спасти, по последним данным, удалось 12 человек, 14 моряков погибли, неизвестной оставалась судьба ещё нескольких.