"Из области фантастики". Агаларова рассмешили обвинения США против него

Артист даже заявил о готовности смириться, если его посадят в камеру, где он "много лет будет давать показания".

Певец Эмин Агаларов заявил, что не нарушал никаких законов, а все выдвинутые против него обвинения со стороны США — "из области фантастики". По словам артиста, ему нечего скрывать.

— Я абсолютно не нарушил никаких границ, законов, и в принципе даже смешно. Всё, что обсуждается, и всё, что предъявляется, — из области фантастики, — сказал Агаларов в эфире телеканала "Россия 24".

Агаларов даже заявил о готовности смириться, если его посадят в камеру, где он "много лет будет давать показания". Он всё же признался, что такого развития событий ему бы, конечно, не хотелось. Певец также пообещал вернуть американским поклонникам деньги за купленные билеты, если не сможет перенести гастроли в США на другие даты.

Ранее спецпрокурор США по делу о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году Роберт Мюллер подал запрос на допрос Агаларова. Позже певец сообщил о переносе гастролей в Соединённых Штатах и Канаде по "неподвластным ему обстоятельствам".