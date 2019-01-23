Путин примерил шлем виртуальной реальности в МГУ — видео

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Путин примерил шлем виртуальной реальности в МГУ — видео

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Фото: ©L!FE

Глава государства сегодня на заседании попечительского совета МГУ обсудит итоги работы и будущее учебного заведения.

Президент РФ Владимир Путин примерил сегодня в Московском государственном университете шлем виртуальной реальности. Главе государства предложили его надеть студенты.

Президент в этом шлеме получил возможность ознакомиться с виртуальным туром по музею антропологии МГУ.

Напомним, глава государства сегодня на заседании попечительского совета МГУ обсудит итоги его работы и будущее учебного заведения.

Затем у президента запланирована встреча с лидером Турции Реджепом Эрдоганом, который уже прибыл в Россию.

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