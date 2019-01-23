Всем по кокошнику! Путин оценил идею ходить на занятия в национальных костюмах

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею студентов ходить на занятия в национальных костюмах. Об этом глава государства сказал во время посещения МГУ имени Ломоносова.

— Это красиво, колорит передаёт. Это сохраняет культурные традиции... Только отвлекать будет от текущей работы учебной, — сказал Путин. Президент пояснил, что имеет в виду не только русские национальные костюмы, но и наряды других народов РФ.

После этого студентка университета а капелла исполнила для российского лидера несколько строчек из народной песни.