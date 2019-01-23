Темрюкский порт не отказывал в обслуживании горящим судам из-за санкций

В агентстве сообщили, что танкеру не могли отказать из-за введённых в отношении него санкций США.

В Росморречфлоте прокомментировали сообщение агентства Рейтер о том, что одному из терпящих бедствие судов в районе Керченского пролива не разрешил войти в порт Темрюка из-за санкций, которые США наложили на него якобы из-за доставки топлива в Сирию. Предполагается, что именно по этой причине заправка танкера производилась в море.

Представитель агентства, в свою очередь, заявил, что порт отказать не мог.

— У нас нет таких данных. Думаю, что это исключено. Мы никаких санкций никому не объявляли, — приводит его слова РИА "Новости". — Мы не участвуем в этих санкциях. Никакие американские санкции не влияют на нашу политику.

Напомним, 21 января в районе Керченского пролива произошёл пожар на двух судах, следовавших под флагом Танзании. На них было 32 человека — граждане Турции и Индии. 12 из них были спасены, 14 погибли, тела ещё шестерых не обнаружены.