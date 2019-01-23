ФСБ задержала в Крыму участника украинского нацбатальона

Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, которого подозревают в участии в вооружённом украинском нацбатальоне имени Номана Челебиджихана. Спецслужбы отмечают, что молодой человек прошёл спецподготовку.

— Выявлен и задержан житель Республики Крым 1994 года рождения. Он подозревается в участии в незаконном вооружённом формировании — батальоне имени Н. Челебиджихана, — сообщили в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

В ФСБ поясняют, что местный житель вступил в ряды батальона в 2016 году. Он прошёл спецподготовку, в том числе его научили обращаться с огнестрельным оружием. В обязанности задержанного входило осуществление личной охраны командира незаконного вооружённого формирования Ислямова.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения местному жителю.

Сегодня утром сотрудники ФСБ нагрянули с обысками к двум участникам незаконного украинского формирования.