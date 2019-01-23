МИД РФ не увидел конкретных шагов США по выводу войск из Сирии

Ранее Дональд Трамп оправдал задержку тем, что он "никогда и не обещал", что всё произойдёт быстро.

США, по всей видимости, так и не предприняли шагов по выводу своих войск из Сирии. Об этом на брифинге в среду заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— Несмотря на недвусмысленное заявление президента США в этой связи, конкретные меры по реализации данного решения пока, как мы видим, не предпринимаются, — указала она.

Напомним, что президент США Дональд Трамп сообщил о начале вывода американских войск из Сирии 14 января. При этом он публично оговорился, что никогда не обещал, что это произойдёт быстро.

В свою очередь, российская сторона неоднократно выражала сомнения в связи с тем, что американцы действительно выводят свой контингент из арабской республики. Директор СВР Сергей Нарышкин отмечал, что американские войска находились в Сирии в нарушение норм международного права, а также подчёркивал, что Россия проследит за сроками исполнения обещания, данного президентом США.