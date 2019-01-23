"Танцевать не будем". Путину в МГУ сыграли на скрипке

Президенту РФ Владимиру Путину во время посещения МГУ имени Ломоносова один из студентов сыграл на скрипке. Юноша рассказал, что ирландские танцы и музыка — это его хобби, и предложил исполнить для российского лидера отрывок.

— Танцевать сейчас не будем, — пошутил глава государства.

Путина тепло встретили в одном из ведущих вузов страны. Ранее Лайф писал, что студентка в русском национальном костюме спела для него а капелла. В свою очередь российский лидер поддержал её идею посещать в таком наряде занятия.