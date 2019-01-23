Подозревают в коррупции. Задержан начальник полиции подмосковного Чехова

Сотрудники правоохранительных органов задержали начальника отдела МВД по городскому округу Чехов и четырёх его подчинённых. Как сообщает "Интерфакс", их подозревают в превышении должностных полномочий, фальсификации улик и доказательств.
При этом не уточняется, в каких именно преступлениях подозревают высокопоставленного полицейского. Сейчас у него дома и в кабинете идут обыски.
В свою очередь, источники Лайфа в силовых структурах подтвердили информацию о задержании, уточнив, что делом занимается Управление "Ц" ГУСБ МВД России.
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