Подозревают в коррупции. Задержан начальник полиции подмосковного Чехова

По данным Лайфа, делом занимается Управление "Ц" ГУСБ МВД России, которое отвечает за противодействие коррупционным преступлениям в правоохранительных органах.

Сотрудники правоохранительных органов задержали начальника отдела МВД по городскому округу Чехов и четырёх его подчинённых. Как сообщает "Интерфакс", их подозревают в превышении должностных полномочий, фальсификации улик и доказательств.

При этом не уточняется, в каких именно преступлениях подозревают высокопоставленного полицейского. Сейчас у него дома и в кабинете идут обыски.

В свою очередь, источники Лайфа в силовых структурах подтвердили информацию о задержании, уточнив, что делом занимается Управление "Ц" ГУСБ МВД России.