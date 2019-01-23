Лунка на льду Иртыша превратилась в газовое месторождение — видео

В Югре мужчина отправился на рыбалку, а вместо рыбы нашёл подо льдом газовый фонтан. Кадры, сделанные на реке Иртыш, были опубликованы в паблике "Рыбалка в Ханты-Мансийске".
— Наша Югра богата природными ресурсами — у нас газ даже в Иртыше. Сейчас пробурил лунку — мне навстречу фонтан, какой-то газ идёт, решил поджечь попробовать, и получилось вот что, — рассказывает автор ролика.
Мужчина переводит камеру на лунку — из неё вырывается огонь.
— Самый настоящий природный газ с Иртыша, — комментирует мужчина.
Ранее Лайф сообщал, что житель Югры застрелил родного сына на охоте, приняв за лося.
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