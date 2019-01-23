Голодец заявила о необходимости улучшать условия занятий спортом для пожилых

Вице-премьер РФ отметила, что в майском указе президента поставлена задача повысить продолжительность жизни россиян.

Пожилым россиянам необходимо улучшение условий для занятий физкультурой и спортом. Об этом заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец в ходе совещания по вопросу развития сферы физической культуры и спорта для старшего поколения.

Голодец отметила, что майский указ президента России предусматривает задачу в ближайшие шесть лет повысить качество и продолжительность жизни граждан, для чего необходима популяризация здорового образа жизни.

— Поставлена задача увеличения доли населения, занимающегося физической культурой и спортом, до показателя 55% от общей его численности, — уточнила вице-премьер.

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