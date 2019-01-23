Украина вышла из трёх соглашений СНГ

В Киеве заявили, что в современных реалиях эти соглашения уже потеряли своё практическое значение и давно не применяются.

Украинский кабмин в одностороннем порядке прекратил действие трёх соглашений по экономическому сотрудничеству, заключённых в рамках Содружества независимых государств (СНГ). Об этом сообщает в среду пресс-служба Минэкономразвития страны.

Первые два документа предусматривали обмен между странами — участниками Содружества актуальной экономической информацией и статистическими показателями. Третий же подразумевал, что члены СНГ будут координировать шаги в области внешнеэкономической деятельности.

В Киеве считают, что в современных реалиях эти соглашения уже потеряли своё практическое значение и не применяются.

— Украина на сегодня имеет ряд приоритетных обязательств в сфере международной торговли как член ВТО, а также в рамках соглашения об ассоциации с ЕС, и ряд положений соглашения о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности в рамках СНГ противоречит этим обязательствам, — пояснили "Украинской правде" представители Минэкономразвития.

Напомним, что весной прошлого года Пётр Порошенко подписал указ о прекращении членства Украины в уставных органах СНГ. А в октябре Украина отказалась от наблюдателей из СНГ на предстоящих выборах президента.