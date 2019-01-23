Минпросвещения возьмёт на контроль ситуацию в школах Кемеровской области

Омбудсмен Дмитрий Кислицын заявил, что ситуацию, когда дети не едят из-за недостачи у родителей денег на обеды, нужно решать.

Минпросвещения РФ взяло под контроль ситуацию с питанием в школах региона. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребёнка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын в беседе с РИА "Новости".

— Министерство оперативно связалось с региональным органом управления образованием. По информации, поступившей из региона, во всех образовательных организациях Кемеровской области созданы условия для организации питания, — говорится в сообщении.

Омбудсмен отметил, что проблему, когда дети не едят в школах из-за недостачи у родителей денег на обеды, нужно решать. Он рассказал, что, по данным регионального мониторинга, школьникам всех классов с 1-го по 11-й в учреждениях Кемеровской области предоставляются обеды. Механизмы обеспечения льготным питанием также функционируют.

Напомним, Дмитрий Кислицын заявил об учащении голодных обмороков у учеников местных школ. Кемеровский губернатор Сергей Цивилёв поручил проверить данную информацию.